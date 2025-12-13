Antalya'da 7'nci sınıf öğrencisine akran zorbalığı iddiası

Antalya'nın Kepez ilçesindeki bir ortaokulda 7. sınıf öğrencisi akran zorbalığı sonucu yere düşerek boynunu mermere çarpıp yaralandı. Polise şikayetçi olan anne, oğlunun yaşadığı olayın kendisine okul yönetimi tarafından geç haber verildiğini ileri sürerek, "Benim oğluma bir zarar geliyorsa önce bana haber verilmeli. Okul idaresinin sorumsuzluğu ve ihmalkarlığı yüzünden benim oğlum bir ders boyunca okulda tutuluyor. Bu mağduriyetin duyulmasını istiyorum" dedi.

Olay, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde Kepez ilçesi Yükseliş Mahallesi'nde bulunan bir ortaokulda meydana geldi. İddiaya göre, 7. sınıf öğrencisi Y.E.K. (12), teneffüs sonrası sınıfa girmek üzereyken farklı bir sınıfta öğrenim gören kız öğrenci tarafından itilerek yere düştü. Y.E.K., boyun bölgesini mermer zemine çarparak yaralandı. Anne ve oğlu, yaşanan olayın ardından darp raporu aldı ve polis merkezine giderek karşı taraftan şikayetçi oldu.

Güvenlik kameralarının incelendiğini aktaran Filiz, görüntülerin oğlunun anlattıklarını doğruladığını ifade etti. Anne Çiğdem Filiz, oğlunun yaralandığını okul yönetiminden eve gönderildiğinde öğrendiğini belirterek duruma tepki gösterdi.

Filiz, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Son teneffüste oğlumun bir kız öğrenci tarafından okulda önce saçı çekilmiş sonra tokat atarak sataşmış. Oğlum oturduğu yerde hiçbir lafı, sözü, sataşması olmadığı, suçu olmadığı halde mağdur kalıyor. ve sonrasında öğrenci okula giriş esnasında ittirilerek oğlumun düşmesine ve mermerin köşesine boynu gelerek yara almasına ve bir kırık oluşmasına neden olunuyor. ve bu konu hakkında okul idaresinin sorumsuzluğundan mağduruz. Kesinlikle ihmal olduğunu düşünüyorum. Benim oğluma bir zarar geliyorsa önce bana haber verilmeli. Okul idaresinin sorumsuzluğu ve ihmalkarlığı yüzünden benim oğlum bir ders boyunca okulda tutuluyor. Okul dağıldıktan sonrasında benim oğlum ağlayarak o acıyı çekerken eve gönderildikten sonra aranıyorum" dedi.

Anne Filiz, oğlunun daha önce de okulda akran zorbalığına maruz kaldığını ve bu durumun yargıya taşındığını ileri sürerek, "Daha önce de darp raporlarımız ve delillerimizle şikayetçi olduk ancak herhangi bir sonuç alamadık" diye konuştu.

Filiz, benzer olayların tekrar yaşanmaması için okul idaresi ve eğitimcilerin akran zorbalığı konusunda daha etkin önlem ve eğitim alması gerektiğini belirtti. - ANTALYA