Antalya’da ortadan kaybolan çocuk ekipleri alarma geçirdi evinin bahçesinde uyurken bulundu

Antalya'nın Serik ilçesinde akşam saatlerinde kaybolan 6 yaşındaki erkek çocuğu ekipleri alarma geçirdi, 8 saat sonra evinin bahçesindeki karton yığınlarının arasında uyurken bulundu. Sağlık durumu iyi olan çocuk, ailesine teslim edildi.

Olay, Serik ilçesine bağlı Gedik Mahallesi Karakoyunlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 6 yaşındaki Bünyamin Ç., dün saat 18.00 sıralarında bir anda gözden kayboldu. Çocuklarından bir süre haber alamayan aile, çevrede kendi imkanlarıyla arama yaptı. Aramalardan sonuç alınamaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Polis ve AFAD ekipleri arama başlattı

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yanı sıra vatandaşların da katıldığı arama çalışmaları başlatıldı. Yaklaşık 8 saat süren aramalar sonucunda küçük Bünyamin, evinin bahçesindeki karton yığınlarının arasında uyur vaziyette bulundu.

"Gözünüz aydın, gözünüzü de çocuğununuz üstünden bir daha ayırmayın"

Minik afacanın bulunması esnasında bir kişinin aileye, "Gözünüz aydın, gözünüzü de çocuğununuz üstünden bir daha ayırmayın" sözlerini sarf ettiği görüldü.

Ekipler tarafından bulunan küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, gerekli kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı