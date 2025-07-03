Antalya'da Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Antalya'da Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde çıkan orman yangınına itfaiye ve orman ekipleri etkin bir şekilde müdahale ederek yangının büyümesini önlemek için çalışmalara devam ediyor.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde çıkan orman yangınına ekipler hızla müdahale ediyor.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Lara mevkiinde çıkan orman yangınına itfaiye ve orman ekipleri hızlı ve etkin şekilde müdahale ediyor. Yangının büyümesini önlemek için çalışmalar devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bir zamanlar Manchester United'daydı! Vanspor'a imza attı

Nereden nereye! Bir zamanlar Manchester United'daydı, artık Vanspor'da
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu'nun oğlu korkudan adını değiştirmiş

Yok böyle ifşa! Ülkeden çıkarken korkudan adını değiştirmiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.