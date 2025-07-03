Antalya'da Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor
Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde çıkan orman yangınına itfaiye ve orman ekipleri etkin bir şekilde müdahale ederek yangının büyümesini önlemek için çalışmalara devam ediyor.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde çıkan orman yangınına ekipler hızla müdahale ediyor.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Lara mevkiinde çıkan orman yangınına itfaiye ve orman ekipleri hızlı ve etkin şekilde müdahale ediyor. Yangının büyümesini önlemek için çalışmalar devam ediyor. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa