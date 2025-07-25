Antalya'da Orman Yangını Yerleşim Yerlerine Ulaştı

Antalya'da Orman Yangını Yerleşim Yerlerine Ulaştı
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Doğanca Mahallesi'nde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle büyüyerek yerleşim alanlarına kadar ulaştı. İki kişi yaralandı, bazı evler tahliye edildi. Yangınla mücadele sürüyor.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Doğanca Mahallesi'nde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle büyüyerek yerleşim yerlerine kadar ulaştı. 1 gönüllü arama kurtarma personelinin hafif şekilde yaralandığı, 1 orman işçisinin ise dumandan etkilendiği yangında bazı evler tahliye edildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesine bağlı Doğanca Mahallesi'nde saat 11.00 sıralarında orman yangını çıktı. Yerleşim yerlerine yakın noktada başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangını fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına ilk etapta havadan helikopterlerle ve karadan arazözlerle müdahale başlatıldı. Ancak rüzgarın şiddeti ve bölgedeki sarp, sık orman örtüsü müdahaleyi güçleştirdi. Alevler, çam ve ladin ağaçlarının yoğunlukta olduğu Sazak, Çamalanı ve Karatepe yaylalarına doğru ilerledi. Yangının Doğanca Mahallesi'ndeki evlere yaklaşması üzerine ekipler, riskli bölgelerdeki evleri ve ağılları tahliye etti. Çok sayıda küçükbaş ve büyükbaş hayvan güvenli alanlara nakledildi. Yangınla mücadeleye destek için Antalya ve Isparta'dan da takviye ekip talep edildi. Bölgede söndürme çalışmaları havadan ve karadan aralıksız sürüyor.

2 personel yaralandı

Öte yandan, gönüllü arama kurtarma ekibinden bir personelin kurtarma çalışmaları sırasında duvardan düşerek hafif şekilde yaralandığı, bir orman işçisinin ise dumandan etkilendiği öğrenildi. Her iki yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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