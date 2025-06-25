Antalya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Finike ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangında 2 hektar alan zarar gördü.

Antalya'nın Finike ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında 2 hektar alan zarar gördü.

Antalya'nın Finike ilçesi Turunçova Mahallesi yakınlarındaki dağlık alanda saat 15.00 sıralarında orman yangını çıktı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından ilk etapta 2 uçak, 2 helikopter, 4 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve yangın işçileriyle müdahale edildi. Zorlu arazi şartlarına rağmen ekiplerin havadan ve karadan gerçekleştirdiği yoğun çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenilirken, ilk belirlemelere göre yangında yaklaşık 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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