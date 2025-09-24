Antalya'da Orman Yangını: Ekipler Müdahaleye Devam Ediyor

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Güneyköy Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken, alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun çaba sarf ediliyor. - ANTALYA