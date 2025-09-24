Antalya'da Orman Yangını: Ekipler Müdahaleye Devam Ediyor
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Güneyköy Mahallesi'nde çıkan orman yangınına itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor. Yangının kontrol altına alınması için yoğun çalışmalar sürüyor.
Güneyköy Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken, alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun çaba sarf ediliyor. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa