Antalya'da orman yangını büyümeden söndürüldü - Haberler

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Antalya'da orman yangını büyümeden söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Antalya'nın Serik ilçesi yakınlarında 2008 yılında yanıp sonrasında yeniden ağaçlandırılan ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Antalya'nın Serik ilçesi yakınlarında 2008 yılında yanıp sonrasında yeniden ağaçlandırılan ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Taşağıl Beşkonak yolu üzerinde Kaymaz Mevkiinde başladı. 2008 yılındaki yangında yanan ve 2009 yılında fidan dikilen bölgeden yükselen dumanlar üzerine bölgeye söndürme ekipleri sevk edildi. Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye birimi ve Manavgat Belediyesi su tankerlerinin müdahale ettiği yangın büyümeden kontrol altına alındı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangını soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Beşkonak, Antalya, Taşağıl, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

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