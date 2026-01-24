Haberler

Antalya'da 'Bayğaralar' suç çetesine yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'da 'Bayğaralar' organize suç çetesine yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheliden 12'sinin tutuklandığını duyurdu. Operasyonda ele geçirilen silahlar da dikkat çekti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'da faaliyet gösteren 'Bayğaralar' organize suç çetesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'sinin tutuklandığını bildirdi.

Operasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Antalya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce; elebaşılığını R.B.'nin (Yurtdışı Tutuklu) yaptığı 'Bayğaralar' Organize Suç Örgütünün, Antalya yapılanmasının yöneticisi olan H.A. ile birlikte hareket eden şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 şüpheliyi yakaladık. Şüphelilerden 12'si tutuklandı. 3'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Şüphelilerin; silahlı suç örgütünün faaliyetleri kapsamında haksız çıkar sağlamak amacıyla hareket ettikleri, adam öldürme, yağma, yaralama ve işyeri kurşunlama eylemlerine karıştıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucu; 1 adet uzun namlulu silah ile 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

