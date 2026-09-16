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Antalya’da öldürülen 3 kişinin cenazeleri yakınlarına teslim edildi

Antalya’da öldürülen 3 kişinin cenazeleri yakınlarına teslim edildi
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Antalya’nın Korkuteli ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini silahla öldürdüğü iddia edilen şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini silahla öldürdüğü iddia edilen şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. Uyudukları sırada vuruldukları öğrenilen 3 kişinin cenazeleri yakınları tarafından morgdan alındı. Olay sırasında çiftin 13 yaşındaki oğlunun KADES uygulamasındaki ihbar butonuna bastığı öğrenildi.

Olay, gece saat 03.30 sıralarında Korkuteli ilçesi Karakuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenilen S.C. (38), boşanma aşamasındaki eşi Ayşegül Coşkun (36), kayınpederi Ahmet Engel (65) ve kayınvalidesi Cemile Engel'e (63) silahla ateş açtı. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Ayşegül Coşkun ile annesi Cemile Engel ve babası Ahmet Engel'in hayatını kaybettiğini belirledi.

13 yaşındaki çocuk KADES ihbar butonuna bastı

Şüphelinin 3 kişiyi uyudukları sırada vurduğu, çiftin 13 yaşındaki en büyük oğlunun ise evdeki bağrışmalar sırasında KADES uygulamasındaki ihbar butonuna bastığı öğrenildi. Çiftin 3 çocuğunun ve genç kadının kardeşlerinin jandarma korumasında olduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İşlemleri tamamlanan cenazeler, defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Jandarma ekipleri ile Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, olayın ardından kaçan S.C.'yi yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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