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Antalya'da Okul Servisi ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Antalya'da Okul Servisi ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
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Gazipaşa'da meydana gelen kazada, okul servis aracı ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde okul servis aracıyla motosikletin karıştığı kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan sürücü, tedavi altına alındı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında İstiklal Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde bulunan Denizkızı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çarşı merkezinden gelip kırmızı ışıkta duran ve Alanya yönüne dönmek için bekleyen Ali D. yönetimindeki 07 BVH 847 plakalı okul servisi, sağında duran ve kavşaktan Pazarcı Mahallesi istikametine geçmek isteyen İbrahim Y.'nin kullandığı 07 UG 937 plakalı motosikletle, yeşil ışığın yanmasıyla birlikte hareket ettikten sonra çarpıştı. Kazada devrilen motosikletten asfalt zemine düşen motosiklet sürücüsü İbrahim Y. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri, İbrahim Y.'yi ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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