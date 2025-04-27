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Antalya'da Öğrencilere Güvenli Ulaşım Eğitimi

Antalya'da Öğrencilere Güvenli Ulaşım Eğitimi
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Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen 'Bir Kural, Bir Ömür' konferansı kapsamında 3 bin öğrenciye güvenli motosiklet ve bisiklet kullanımı eğitimi verildi. Etkinlikte öğrencilere emniyet kemeri simülasyon aracında uygulamalı farkındalık eğitimi sunuldu.

Antalya'da Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen 'Bir Kural, Bir Ömür' konferansı kapsamında düzenlenen etkinliklerde 3 bin öğrenciye eğitim verildi.

Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesinin 10'uncu kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanlığı koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından öğrencilere güvenli motosiklet ve bisiklet kullanımı eğitimi verildi. 'Bir Kural, Bir Ömür' konferansı kapsamında düzenlenen etkinlikte öğrencilere güvenli motosiklet ve bisiklet kullanımı eğitiminin yanı sıra emniyet kemeri simülasyon aracında uygulamalı emniyet kemeri farkındalık eğitimi verildi. Ayrıca öğrencilere bin 500 adet boyama ve hikaye kitabı, 100 öğrenciye ise kask, koruyucu ekipman hediye edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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