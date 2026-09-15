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Antalya’da nefes kesen milyonluk dolandırıcılık operasyonu

Antalya’da nefes kesen milyonluk dolandırıcılık operasyonu
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Antalya’da kendisini MİT görevlisi olarak tanıtıp vatandaşın 1,5 milyon liralık döviz ile ziynet eşyalarını elden almak isteyen şüpheli, polisin baskınıyla neye uğradığını şaşırdı.

Antalya'da kendisini MİT görevlisi olarak tanıtıp vatandaşın 1,5 milyon liralık döviz ile ziynet eşyalarını elden almak isteyen şüpheli, polisin baskınıyla neye uğradığını şaşırdı. Kaçmaya başlayan şüpheli, ekiplerce yakalanıp gözaltına alındı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tüm yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğüne müracatta bulunan M.A., telefonda kendisini MİT görevlisi olarak tanıtan bir şahsın aradığını, mesajlaşma uygulaması üzerinden bir kimlik belgesi göndererek adının FETÖ terör örgütüne karıştığını söyleyerek, kendisini baskı altına aldığını söyledi.

İhbarın ardından harekete geçen polis ekipleri, vatandaşı şüpheliyle telefonla görüştürmeye devam ettirdi. Yaklaşık 1,5 milyon TL değerinde döviz ve ziynet eşyasını elden almaya gelen H.Ç. isimli şahıs, polisi fark edince kaçmaya başladı. Ekipler tarafından çok geçmeden yakalanan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tüm yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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