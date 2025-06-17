Antalya'da Nakliye Kamyonu ile Otobüs Çarpıştı: 1 Yaralı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada, nakliye kamyonu otobüse çarptı. Kazada yolcu olarak bulunan bir kişi hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Nakliye kamyonu ile otobüs çarpıştı: 1 yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki nakliye kamyonu kavşak sisteminde otobüs ile çarpıştı. Kazada otobüste yolcu olarak 1 kişi hafif yaralandı.

Kaza ; Manavgat ilçesi Antalya-Manavgat D-400 Karayolunda meydana geldi. Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Mehmet D.'nin kullandığı 68 AFT 607 plakalı nakliye kamyonu, Çolaklı kamp kavşağındaki trafik ışıklarında aynı istikamette gitmekte olan Nazif S.'nin kullandığı 07 BBA 548 plakalı yolcu otobüsüne yandan çarptı. Kazada otobüste yolcu olarak bulunan Aslı K. hafif yaralandı. Yaralı yolcu 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN - 3.Sayfa
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