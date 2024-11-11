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Antalya'da Motosikletliye Çarpan Sürücü Teslim Oldu

Antalya'da Motosikletliye Çarpan Sürücü Teslim Oldu
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Antalya'da seyir halindeki motosikletliye çarparak ağır yaralanmasına neden olan otomobil sürücüsü, 3 saat sonra polis merkezine teslim oldu. Olayda yaralanan motosikletli hastaneye kaldırılırken, sürücünün alkollü olduğu belirlendi.

Antalya'da seyir halindeki motosikletliye çarparak ağır yaralanmasına neden olan ve olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü 3 saat sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Araç ise bir ara sokakta park halinde bulundu.

Kaza, dün akşam saat 20.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrikli motosikletle cadde üzerinde seyir halindeki Halil Çiftçi bir araç çarparak olarak yerinden hızlı bir şekilde uzaklaştı. Çarpmanın şiddetiyle önce aracın camına çarpan Halil Çitçi ardından yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ağır yaralanan Halil Çiftçi ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis merkezine teslim oldu

Polis ekipleri yaptıkları incelemede Halil Çiftçi'ye çarparak kaçan aracın 07 AUM 564 plakalı BMW marka otomobil olduğunu belirlerken aracı yakalamak için çalışma başlatıldı. Aracın kayıtlı olduğu adrese giden ekipler burada araca rastlayamazken araç sahibinin Hasan K. olduğu belirlendi. Ekiplerin aracı yakalanması için araştırmaları devam ederken araç sürücüsü Hasan K. olaydan 3 saat sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

Araç sürücüsü alkollü çıktı

Hasan K.'nın, polis merkezinde aracı kaza yerine yakın bir noktada ara sokağa park ettiğini belirtmesi üzerine araç Arapsuyu Mahallesi 642 sokak üzerinde bulundu. Park halinde bulunan araç için bölgeye trafik ve Olay Yeri İnceleme ekipleri çağrıldı. Ekiplerin çalışmasının ardından araç çekici yardımıyla otoparka çekildi. Öte yandan kazanın ardından polis merkezine giderek teslim olan 07 AUM 564 plakalı araç sürücüsü Hasan K.'nın 0.90 promil alkollü olduğu belirlendi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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