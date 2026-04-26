Antalya'da motosikletler çarpıştı: 3 yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çarşı merkezinden deniz istikametine seyir halinde olan Raşit S. yönetimindeki 07 BMF 099 plakalı motosiklet, önünde aynı yönde ilerleyen ve yaya geçidinden dönüş yapmak isteyen Yeşim O. idaresindeki 07 BIF 230 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüleri Raşit S. ve Yeşim O. ile Raşit S.'nin kullandığı motosiklette yolcu olarak bulunan Seher S. yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Raşit S. ve Seher S., olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yeşim O. ise çevredeki vatandaşların yardımıyla özel araçla aynı hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
