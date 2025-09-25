Antalya'da Motosiklet ve Panelvan Araç Çarpıştı: Bir Yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde panelvan cinsi araçla motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Yeni Mahalle D-400 Karayolu üzerinde bulunan Nüfus Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Anamur istikametinden Gazipaşa istikametine seyir halinde olan M.A.B. idaresindeki 07 NLT 11 plakalı motosiklet, aynı yönde seyir halinde olan ve Rıza Büyükakça Caddesi'ne girmek isteyen A.Ö.'nün kullandığı 07 UL 865 plakalı panelvan cinsi minibüs araçla çarpıştı. Kazada, devrilerek sürüklenen motosikletten asfalt zemine düşen motosiklet sürücüsü M.A.B. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. ilk müdahalesi olay yerinde yapılan M.A.B., sağlık ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA