Antalya'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen motosiklet ve otomobilin çarpıştığı kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza; Manavgat ilçesi Aşağı Hisar Mahallesi Orhangazi Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güllük Caddesi istikametine seyir halindeki Serkan A.'nın kullandığı 07 BPT 250 plakalı motosiklet 4599 sokak kavşağına geldiğinde Adile K.'nın kullandığı 07 AZR 915 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Serkan A., 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobile çarpan motosiklet sürücüsünün takla atarak yerde sürüklendiği görülürken, yaralı sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
