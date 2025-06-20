Antalya'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Antalya'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
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Gazipaşa ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kahyalar Mahallesi istikametinden Gazipaşa istikametine seyir halinde olan Can A. idaresindeki 07 CDD 433 plakalı motosiklet, aynı yönde seyir halinde olan ve ara sokağa dönmek için manevra yapan Furkan D. idaresindeki 33 ADN 768 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Can A. yaralanırken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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