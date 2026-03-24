Ceza yememek için plakayı kapattı: 223 bin 719 TL ceza yedi

Manavgat'ta plakası okunmayacak şekilde kapatılan motosikletin sürücüsüne toplamda 223 bin 719 TL para cezası kesilerek motosiklet trafikten men edildi.

Milli Egemenlik Mahallesi'nde devriye görevi yapmakta olan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Ekipler Amirliği'ne bağlı ekip, Kavaklı Mezarlığı önünde seyir halindeki motosikletin plakasının okunmayacak şekilde kapalı olduğunu görerek motosikleti durdurdu. Olay yerine çağrılan Trafik Denetleme Büro Amirliği'ne bağlı ekip tarafından yapılan kontrolde motosikleti kullanan Ali A.M.'nin sürücü belgesi olmadığı ve arkasından ceza yazılmaması için böyle bir yola başvurduğunu belirledi.

Trafik ekipleri tarafından motosiklet sürücüsüne plakayı okunmayacak şekilde kapatmaktan 140 bin, sürücü belgesiz araç kullanmaktan 40 bin, ayna takmamaktan bin, aracı muayenesiz kullanmaktan 2 bin 719, motosiklet sahibine de sürücü belgesiz kişiye araç kullandırmaktan 40 bin TL olmak üzere toplam 223 bin 719 TL para cezası uygulandı. Motosiklet trafikten men edilerek çekici vasıtasıyla yediemin otoparkına çekildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
