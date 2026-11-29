Antalya'da kırmızı ışıkta duran motosiklet sürücüsünün adeta ölümle burun buruna geldiği anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam 23.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Batuhan Ü.'nün kullandığı motosiklet araçlar için kırmızı ışığın yandığı trafik lambasına geldiğinde durdu. Boş olan şeritte duran motosikletlinin arkasından süratle gelen ve sürücüsü öğrenilemeyen 07 CSG 71 plakalı otomobil yanmakta olan kırmızı ışığı dikkate almayarak hızla geçti. Motosiklet sürücüsünün ölümle burun buruna geldiği o anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde beklemekte olan motosikletin arkasından gelen araç sürücüsünü hızını kesmeden ani bir manevra yaparak hem kendi hem de motosiklet sürücüsünün hayatını tehlikeye attığı ve durmadan yoluna devam ettiği görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı