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Antalya'da Motosiklet Otomobille Çarpıştı, Sürücü Yaralandı

Antalya'da Motosiklet Otomobille Çarpıştı, Sürücü Yaralandı
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Manavgat ilçesinde bir motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu sürücü yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü kazada yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza; Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi Sorgun Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevre yolu istikametinden Acısu Caddesi istikametine seyir halindeki Melik G.'nin kullandığı 07 BTV 885 plakalı motosiklet otogar kavşağına geldiği sırada otogardan çıkan Selver A.'nın kullandığı 35 DC 2749 plakalı otomobile yandan çarptı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Melik G., 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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