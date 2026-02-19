Haberler

Kaza yapan motosikletli ehliyetsiz çıktı, 66 bin 590 TL ceza kesildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Plakası takılı olmayan ve ehliyeti bulunmayan sürücüye toplamda 66 bin 590 TL ceza kesildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Plakası takılı olmayan ve ehliyeti bulunmayan motosikletliye 66 bin 590 TL ceza kesildi.

Kaza, Manavgat ilçesi Çağlayan Mahallesi Hastane Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hafız Hoca Mezarlığı istikametine seyir halindeki Mert Y.'nin kullandığı 07 BHH 193 plakalı motosiklet, 7518. Sokak kesişimine geldiğinde Hastane Caddesi'ne çıkan Züleyha Y.'nin kullandığı 07 AED 073 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Mert Y., sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan kontrolde motosikletin plakasının takılı olmadığı, sürücünün de sürücü belgesinin olmadığı belirlendi. Motosiklet sürücüsüne tescilli aracı plakasız kullanmaktan 19 bin 716 TL, sürücü belgesiz araç kullanmaktan 23 bin 437 TL, motorlu bisiklet sahibine de sürücü belgesi olmayan kişiye araç kullandırmaktan 23 bin 437 TL olmak üzere toplam 66 bin 590 TL para cezası uygulanırken, motosiklet trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
