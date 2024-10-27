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Antalya'da Motosiklet Kazasında 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Antalya'da Motosiklet Kazasında 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
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Antalya'nın Aksu ilçesinde ekmek almak için motosikletle yola çıkan 17 yaşındaki Ramazan Ünal, geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirdi. Olay sonrası yakınları büyük bir üzüntü yaşadı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde motosiklet ile ekmek almaya giderken kaza yapan genç hayatını kaybetti.

Aksu'da meydana gelen motosiklet kazasında evinden çıkarak ekmek almaya giden 17 yaşındaki Ramazan Ünal hayatını kaybetti. Antalya'nın Aksu ilçesi Gaziler Mahallesi yolu üzerinde meydana gelen kazada, Ramazan Ünal (17) evinden motosiklet ile markete ekmek almaya gitti. Motosikletin kontrolünü kaybederek sürüklenen genci yol üzerinde hareketsiz gören diğer sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye gelen sağlık ekipleri Ünal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kepez Meslek Lisesi öğrencisi olduğu öğrenilen gencin ölümü yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu.

Ailesi tarafından teslim alındı

Ramazan Ünal'ın cansız bedeni Jandarma Olay Yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Meslek lisesi öğrencisi olduğu öğrenilen Ünal'ın ölüm haberini alan yakınları gözyaşlarına boğulurken, Adli Tıp Kurumu'nda ki işlemlerin ardından cenazesi yakınları tarafından teslim alındı. Talihsiz gencin Manavgat ilçesi Beşkonak Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. Jandarma ekipleri kazanın başka bir sürücünün çarpması sonucumu yoksa tek taraflımı olduğu konusunda inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Ramazan Ünal Motosiklet antalya 3-sayfa Sağlık Ekmek

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