Yavaşlayan trafiği son anda fark etti, önce otomobile ardından bariyere çarptı

Antalya'da alt geçit girişinde yavaşlayan trafiği son anda fark eden motosiklet sürücüsü önce önündeki araca ardından da bariyerlere çarparak yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi Yener Ulusoy Bulvarı Güllük alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halindeki motosikletli grup içerisinde bulunan 01 BEM 079 plakalı motosiklet sürücüsü Emir K.E. alt geçide girdiği sırada 100. Yıl Bulvarı'nda devam etmekte olan asfalt çalışması nedeniyle yavaşlayan trafiği son anda fark ederek frene bastı.

Önce araca ardından bariyerlere çarptı

Ancak motosikletin süratli, mesafenin ise kısa olması nedeniyle duramayarak önünde ilerlemekte olan 07 ABE 266 plakalı Nissan marka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü bariyerlere çarptı. Grupta bulunan arkadaşları ve diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Genç motosikletliye ilk müdahale yoldan geçen vatandaşlar ve arkadaşları tarafından yapıldı. Verilen adrese gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından bacağında kırıklar olduğu belirlenen motosiklet sürücüsü Emir K.E. ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. - ANTALYA