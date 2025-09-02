Haberler

Antalya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Antalya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazipaşa ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 21.50 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi 13.Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki Elmas C. idaresindeki 07 BCP210 plakalı otomobil, Ayşegül A.'nın kullandığı 07 BGD 699 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahaleleri sonrası ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Mansur Yavaş'tan Özel'i hayal kırıklığına uğratacak kurultay kararı

Mansur Yavaş'tan Özel'i hayal kırıklığına uğratacak kurultay kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sağlık Bakanlığı tartışma yaratan iddiayı yalanladı: Cinsiyet değişimine yeni hak tanınmadı

"Cinsiyet değişimi" iddiası gündem oldu, bakanlıktan açıklama geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.