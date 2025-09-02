Antalya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 21.50 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi 13.Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki Elmas C. idaresindeki 07 BCP210 plakalı otomobil, Ayşegül A.'nın kullandığı 07 BGD 699 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahaleleri sonrası ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA