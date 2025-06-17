Antalya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Antalya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeyken yola çıkan araca çarpmamak için frene basan motosiklet sürücüsü Emine T. kontrolü kaybederek devrildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeyken, yola çıkan araca çarpmamak için motosikleti devrilen sürücü yaralandı. Kaza anı ve vatandaşların yaralıya yardım için toplandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Manavgat ilçesi Yayla Mahallesi Barbaros Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salkımevler istikametinden Sanayi istikametine seyir halindeki Emine T.'nin kullandığı 07 AYR 392 plakalı motosiklet, Barbaros Bulvarı'na çıkan Alper B.'nin kullandığı 33 AYE 643 plakalı araca çarpmamak için frene basınca, motosikletin kontrolünü kaybederek devrildi. Kazada, devrilen motosikletin sürücüsü Emine T., 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ve sonrasında vatandaşların yaralanan sürücüye yardım çabaları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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