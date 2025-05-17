Antalya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Antalya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada sürücü İlkan Özen hayatını kaybetti. Kazanın detayları ve soruşturma hakkında bilgiler verildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Taşağıl Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkan Özen (30) idaresindeki 07 CCE 736 plakalı motosiklet, aynı istikamette giden İsmail A. (75) yönetimindeki 42 FMD 56 plakalı Toyota marka otomobil ile çarpıştı. Kazada ağır yaralanan İlkan Özen, kaldırıldığı Serik Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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