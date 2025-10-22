Antalya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Alkollü

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. Tedavi için hastaneye götürülen sürücünün 2.38 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, gece saat 04.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Kışlabucağı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 UL 325 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan V.A. bir anda motosikletinin hakimiyetini kaybetti. Devrilen motosikletten asfalt zemine düşüp sürüklenen sürücü kazada yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün hastanede yapılan alkol muayenesinde 2.38 promil alkollü olduğu belirlendi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.