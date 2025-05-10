Güney Asya'da savaş şiddetleniyor! Hindistan füzelerle vurdu, Pakistan misilleme başlattı

Hindistan'ın hamlesi sonrası Pakistan'dan füzeler peş peşe ateşlendi
İŞKUR merak edilen verileri paylaştı! İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler

İŞKUR verileri paylaştı! İşte en çok personel aranan meslekler
Bakan Fidan suikast girişimine uğradığını açıkladı: Ağır arsenik ve cıva verildi

İlk kez açıkladı! Bakan Fidan, suikast girişimi atlattığını duyurdu
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çeviririz

Türkiye'ye küstah tehdit: Gerekirse cehenneme çeviririz

Antalya'da Motosiklet Kazası: Kadın Sürücü Kaskı Sayesinde Kurtuldu

Antalya'da Motosiklet Kazası: Kadın Sürücü Kaskı Sayesinde Kurtuldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manavgat'ta yaya geçidinde frene basarak devrilen motosikletten savrulan kadın sürücü, başındaki kask sayesinde ağır yaralanmadan kurtuldu. Güvenlik kamerasına yansıyan anlar, olayın ne kadar tehlikeli geçtiğini gösterdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinde frene basan ve kayıp devrilen motosikletten savrulan kadın sürücü başındaki kask sayesinde hayatta kaldı. Kafasını asfalta sert bir şekilde çarpan kadın hafif şekilde yaralanırken başını yere çaptığı anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Sürücü arkasından gelen bir kamyonetin altında kalmaktan da son anda kurtuldu.

Kaza, Antalya Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Sarı köprü istikametinden gelip Yapay şelale istikametine seyir halindeki Seçil Demirci'nin kullandığı 07 ARI 610 plakalı motosiklet, yaya geçidinden geçmekte olan yayaları son anda fark ederek frene bastı. Devrilen motosikletten düşen kadın önce başını asfalta çarptı ardından metrelerce savruldu. Aynı anda yine aynı istikametten gelen bir kamyonet ise yola savrulan sürücüyü son anda fark edip frene bastı. Motosikletten düşerken kafasını asfalt zemine sert bir şekilde çarpan ve yaralanan ve yardımına vatandaşlar koştu. Hafif yaralanan sürücü ihbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
23 ile sarı kodlu uyarı! Meteoroloji saat verip uyardı

23 ile sarı kodlu uyarı! Meteoroloji saat verip uyardı
Tadic'in Talisca'ya saldırmaya çalıştığı anların tribün çekimi

Tadic'in Talisca'ya saldırmaya çalıştığı anların tribün çekimi
Halit Ergenç mahkemede aylık gelirini açıkladı

Mahkemede aylık gelirini açıkladı! Rakam bir hayli ilginç
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Ücretli öğretmen aldığı maaşı paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü

Ücretli öğretmen maaşını paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü
Lisedeki şiddet olayı 14 kişinin başını yaktı! Müdür görevden uzaklaştırıldı, 1 öğrenci tutuklandı

Okuldaki bu görüntü müdür ve yardımcısı dahil 14 kişinin başını yaktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.