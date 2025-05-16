Antalya'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Antalya'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
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Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 27 yaşındaki Gökhan Tunca yaşamını yitirdi. Virajda kontrolünü kaybeden sürücü, kaldırıma ve refüjdeki ağaca çarptı. Olayın ardından arkadaşının şoku uzun süre geçmedi.

Antalya'da virajda kontrolden çıkarak önce kaldırıma, sonra da refüjdeki ağaca çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Olayı haber alıp kaza yerine gelen arkadaşı, uzun süre olayın şokunu atlatamadı.

Kaza, saat 07.45 sıralarında Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde hasta koordinatörü olarak görev yapan Gökhan Tunca (27), iş yerine gitmek üzere 07 BDP 218 plakalı motosikleti ile evden ayrıldı. Tunca, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerine geldiğinde virajda motosikletin kontrolünü kaybederek sürüklenmeye başladı. Motosikleti ile birlikte önce yol ortasındaki refüje, ardından da zeytin ağacına çarpan genç sürücünün yardımına diğer sürücüler koştu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri, genç sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Arkadaşı olayın şokunu uzun süre atlatamadı

Kazayı haber alarak olay yerine gelen Tunca'nın arkadaşı, genç motosikletlinin hayatını kaybettiğine inanmakta güçlük çekti. Olayın şokunu üzerinden atamayan ve uzun süre 10 yıllık arkadaşının cansız bedenine bakan gencin bir hayli üzgün olduğu görüldü. Polis ve savcılık incelemesinin ardından Gökhan Tunca'nın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden talihsiz gencin annesinin yıllar önce hayatını kaybettiği, babasını ise hiç tanımadığı öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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