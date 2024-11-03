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Antalya'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Antalya'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü fren yaparken dengesini kaybederek kamyonete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yolcu yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde önüne çıkan kamyonete çarpmamak için frene basan motosiklet sürücüsü sürüklenerek araca çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yolcu yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Acısu Caddesi'nde seyir halindeki Muhammet B.'nin kullandığı 16 BMR 531 plakalı motosiklet, Abdullah Turan K.'nın kullandığı 27 Z 3028 plakalı kapalı kasa kamyonete çarpmamak için frene bastı. Motosiklet sürücüsünün frene basması ile devrilirken Muhammet B. ve motosiklette yolcu olarak bulunan arkadaşı sürüklenmeye başladı. Asfaltta sürüklenen motosiklet kamyonete yandan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Muhammet B. ve motosiklette yolcu olarak bulunan Umut G. yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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