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Antalya'da motosiklet kazası: 2 kişi yaralandı

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yolcu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde seyir halindeki motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Tolga K. idaresindeki 07 ASU 555 plakalı motosiklet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek sürüklendi. Kazada asfalt zemine savrulan motosiklet sürücüsü Tolga K. ve motosiklette yolcu olarak bulunan Mehmet Kıvanç T., yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Alınan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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