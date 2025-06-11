Antalya'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Antalya'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı
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Manavgat ilçesinde bir motosiklet, aynı yönde ilerleyen 3 tekerlekli motosiklete arkadan çarptı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, motosikletin aynı istikamette seyir halindeki 3 tekerlekli motosiklete arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza ; Kasaplar Mahallesi Hasan Fehmi Boztepe Caddesi'nde meydana geldi. Adliye istikametinden gelip Manavgat Kaymakamlığı güzergahına seyir halindeki Hulusi Kebeli'nin kullandığı 07 BZV 893 plakalı motosikletin, 8503 Sokaktan Hasan Fehmi Boztepe Caddesi'ne çıkan Zeynep Ö.'nün kullandığı 07 CAV 249 plakalı 3 tekerlekli elektrikli motosiklete arkadan çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Hulusi K. 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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