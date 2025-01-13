Antalya'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, İbrahim Sözen ve Atatürk Caddesi'nin kesişiminde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde, Atatürk Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Mehmet Ağırdaş'ın kullandığı 07 BZC 828 plakalı otomobil ile İbrahim Sözen Caddesi'nde seyir halindeki Erkan Keskin'in kullandığı 07 BHA 322 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Erkan Keskin ve motosiklette yolcu olarak bulunan Nurgül Azizkhanova yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar daha sonra ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - ANTALYA