Midibüsle çarpışan motosikletli yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile şehiriçi midibüsünün karıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza; Manavgat ilçesi Şelale Mahallesi Remzi Güven Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehmet Akif Ersoy Caddesi istikametine seyir halindeki Hasan G.'nin kullandığı 07 J 2126 plakalı şehiriçi midibüsüne aynı istikamette gitmekte olan Samet S.'nin kullandığı 27 BAM 546 plakalı motosiklet arkadan çarptı. Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan Songül S. yaralandı. Yaralı, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı