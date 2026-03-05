Haberler

Midibüsle çarpışan motosikletli yaralandı

Midibüsle çarpışan motosikletli yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet, şehiriçi midibüsüne arkadan çarptı. Motosikletteki bir yolcu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile şehiriçi midibüsünün karıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza; Manavgat ilçesi Şelale Mahallesi Remzi Güven Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehmet Akif Ersoy Caddesi istikametine seyir halindeki Hasan G.'nin kullandığı 07 J 2126 plakalı şehiriçi midibüsüne aynı istikamette gitmekte olan Samet S.'nin kullandığı 27 BAM 546 plakalı motosiklet arkadan çarptı. Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan Songül S. yaralandı. Yaralı, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na İHA saldırısı

Savaş Kafkasya'ya yayıldı! İran kardeş ülkeyi vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Deterjanlı kahve davasında milyonluk uzlaşma

Deterjanlı kahve davasında milyonluk uzlaşma
Sadettin Saran'dan taraftarı kahreden haber

Korkulan oldu!
İzmir'de bir kişi evini tahliye etmediği gerekçesiyle kiracısını öldürdü

Evini tahliye etmeyen kiracısını öldürdü
İran sınırına yığınak yapıyor! Tanklar gönderildi, tüm izinler iptal

İran sınırına yığınak yapıyor! Tanklar gönderildi, tüm izinler iptal
Deterjanlı kahve davasında milyonluk uzlaşma

Deterjanlı kahve davasında milyonluk uzlaşma
Ne olacağı merak konusu! Savaş dev organizasyonu da vurdu

Ne olacağı merak konusu! Savaş dev organizasyonu da vurdu
Dünya devinin yıldızları bu kez arabalarıyla 'Para var huzur var' dedirtti

Videoyu izleyen herkes aynı yorumu yapıyor