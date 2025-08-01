Antalya'da Motosiklet Hırsızlıklarına Karşı Büyük Denetim

Antalya'da Motosiklet Hırsızlıklarına Karşı Büyük Denetim
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Antalya'da yapılan geniş çaplı denetimde 660 motosiklet kontrol edildi, 115'ine ceza kesilerek 33 motosiklet trafikten men edildi.

Antalya'da motosiklet hırsızlıklarını önlemek ve şüphelileri yakalamak amacıyla gerçekleştirilen uygulamada 660 motosiklet kontrol edildi, 115'ine ceza kesildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, kent genelinde motosiklet kaynaklı suçların önlenmesine yönelik geniş çaplı bir denetim gerçekleştirildi. 75 ekip ve 214 personelin katılımıyla yapılan uygulamalarda 957 şahıs, 660 motosiklet ve 19 araç sorgulandı, 43 motosiklet tamircisi ve yedek parça satan iş yeri denetlendi, 115 motosiklete idari para cezası uygulandı, 33 motosiklet ise trafikten men edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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