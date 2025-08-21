Antalya'da Motosiklet Denetimlerinde 965 Araç Trafikten Men Edildi

Güncelleme:
Antalya'da 'Bir Kural Bir Ömür' projesi kapsamında yapılan şok motosiklet denetimlerinde, 965 araç trafikten men edildi, hakkında aranma kaydı bulunan 23 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk sahasında 'Bir Kural Bir Ömür' projesi çerçevesinde il merkezi ve ilçelerde şok motosiklet denetimleri gerçekleştirdi. Yapılan uygulamalarda 14 bin 871 motosiklet ve sürücü kontrol edildi. Denetimler sonucunda tescil plakasız ve eksiklikleri bulunan 965 motosiklet trafikten men edildi.

Çalışmalarda ayrıca çalıntı kaydı bulunan bir motosiklet ele geçirildi. Hakkında aranma kaydı olduğu belirlenen 23 kişi ise yakalanarak adli ve idari işlemler yapıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
