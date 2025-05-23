Antalya'da Moto Kurye Minibüse Çarptı, Yaralı Yok

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki minibüsün arasından geçmek isteyen moto kurye, yavaşlayan minibüse arkadan çarptı. Kazada yaralanan olmazken, olay yerine çok sayıda moto kurye geldi.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Manavgat ilçesi Antalya Caddesi'nde, Sarı Köprü istikametine doğru meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Murat Can P. idaresindeki 07 BUE 095 plakalı motosiklet, aynı yönde ilerleyen ve yaya geçidindeki yayalara yol vermek için yavaşlayan iki yolcu minibüsünün arasından geçmeye çalışırken, 07 LRR 72 plakalı minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet, minibüslerin arasına savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu ve kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı belirlendi. Öte yandan, kazanın ardından kısa süre içinde çok sayıda moto kurye olay yerine gelerek kazaya karışan arkadaşlarıyla ilgilendi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA