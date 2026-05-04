Antalya'da mezarlıktaki ağaç devrildi, park halindeki araç zarar gördü

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, yumuşayan zemine daha fazla dayanamayan mezarlıkta bulunan bir ağacın devrilmesine neden oldu. Park halindeki bir aracın üzerine devrilen ağaç maddi hasara neden oldu.

Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle kökleri gevşeyen mezarlıkta bulunan bir ağaç devrildi. Devrilen ağaç park halindeki bir araca zarar verirken, olayda can kaybı yaşanmaması sevindirdi. Olay, Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 802 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre şiddetli rüzgar nedeniyle zeminin yumuşaması sonucu mezarlıkta bulunan bir ağaç kökünden devrildi. Ağacın devrilmesi sırasında sokakta park halinde bulunan bir araçta maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, güvenlik önlemi alarak devrilen ağacı kaldırmak için çalışma başlatarak yolu kapattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı