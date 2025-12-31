Haberler

Hırsızlık için girdiği markette 3 çalışanı bıçakla yaraladı

Hırsızlık için girdiği markette 3 çalışanı bıçakla yaraladı
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir zincir markete hırsızlık amacıyla giren Melih D., market çalışanlarının engellemeye çalışması üzerine arbede çıkardı. Kesici aletle 3 çalışanı yaralayan şahıs, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Antalya'da bir zincir market şubesine giren ve hırsızlık yapmak isteyen şahıs, kendisini fark ederek durdurmak isteyen 3 çalışanı yaraladı.

Olay, 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde bulunan bir zincir market şubesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre markete müşteri gibi giren Melih D. (24) market içerisinde dolaşmaya başladı. Melih D.'nin hareketlerinden şüphelenen market çalışanları şahsın reyonlardan kavurma, kuru yemiş ve ekmek aldığını fark etti. Kasadan aldığı ürünlerin ücretini ödemeden çıkmak isteyen Melih D. kendisini uyaran market çalışanlarını cebinden çıkardığı kesici alet ile tehdit etti. Şahsın marketten çıkmasına izin vermeyen çalışanlar ile Melih D. arasında arbede yaşandı.

3 çalışanı kesici aletle yaraladı

Olayın büyümesi üzerine bir çalışan 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım isterken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Melih D., çalışanlar ve vatandaşlar tarafından güçlükle zapt edilirken verilen adrese gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çıkan arbedede Melih D.'nin kesici alet savurduğu market çalışanlarından Ramazan Ş., Serkan K. ve Zeynep T. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Boyun ve kulak bölgesinden yaralanan market çalışanları Ramazan Ş. ile Serkan K. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk tedavisinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, elinden hafif şekilde yaralanan Zeynep T.'nin tedavisi ise ayakta yapıldı. Gözaltına alınan Melih D. işlemleri için polis merkezine götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
