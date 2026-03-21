Market tartışmasında cinayete kurban giden 19 yaşındaki gencin cenazesi morgdan alındı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde markette müşteri ile iş yeri sahibinin oğlu arasında çıkan tartışmada tabancayla vurularak hayatını kaybeden 19 yaşındaki gencin cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'ndaki işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı.

Olay, Yukarı Pazarcı Mahallesi 1064 Sokak'ta bulunan bir markette dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, market sahibinin oğlu Hakan K. ile markete müşteri olarak gelen Hasan Şimşek (19) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hakan K., iş yerindeki tabancayla Hasan Şimşek'e ateş etti.

Silah sesini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hasan Şimşek'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Şüpheli olay yerinde gözaltına alındı

Cinayet şüphelisi Hakan K., olayda kullandığı tabanca ile birlikte Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı. Hakan K.'nın Manavgat Devlet Hastanesi'nde yapılan alkol kontrolünde 3,87 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Cansız bedeni yakınlarına teslim edildi

Olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Hasan Şimşek'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Buradaki işlemleri tamamlanan Şimşek'in cansız bedeni, yakınları tarafından üzüntü içinde teslim alındı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı