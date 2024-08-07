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Antalya'da mahsur kalan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

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Antalya'nın Demre ilçesinde su kuyusuna düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Köpeğin sağlık durumu iyi olduğu belirlendi.

Antalya'nın Demre ilçesinde yaklaşık 10 metre derinliğindeki su kuyusuna düşerek mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

Olay, dün 11.00 sıralarında Demre ilçesine bağlı Yavu Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, kuyudan köpeğin havlama seslerini duyan mahalle muhtarı Süleyman Karakaş, su kuyusuna yöneldi. Karakaş, içinde az miktarda su bulunan kuyuda bir köpeğin mahsur kaldığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kuyuya halat yardımıyla indi. Uzun süredir kuyuda olduğu düşünülen köpeği iple bağlayan itfaiye ekipleri, yukarı çekip köpeği kuyudan çıkardı.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen köpek, özgürlüğüne kavuşmasının ardından seraların arasına doğru koşup gözlerden kayboldu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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