Antalya'da kuvvetli sağanak taşkınlara yol açtı minibüste mahsur kalanlar kepçe yardımıyla kurçarıldı

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Antalya'da etkili olan sağanak yağış, şehir merkezinde su baskınlarına neden oldu. Özellikle Sarısu Mahallesi'nde bir servis aracı yolda mahsur kaldı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısının ardından Antalya'da gece boyu etkili olan yağış, şehir merkezinde taşkınlara neden oldu. Birçok cadde ve sokak suyla kaplanırken, Sarısu Mahallesi'nde yolda mahsur kalan servis aracındaki çalışanlar kepçe yardımıyla tahliye edildi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün 5 Şubat Perşembe akşamı başlayarak 6 Şubat Cuma gecesine kadar süreceğini duyurduğu kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısının ardından Antalya'da gece boyunca aralıksız yağış etkili oldu. Şehir merkezinde etkisini artıran yağış, birçok noktada su baskınlarına ve taşkınlara yol açtı.

Gece boyu süren yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda yoğun su birikintileri oluşurken, araç sürücüleri ve yayalar ilerlemekte güçlük yaşadı. Özellikle Liman, Altıntaş ve Kırcami mahallelerinde yolların suyla kaplandığı, bazı noktalarda trafiğin aksadığı görüldü.

Sarısu'da kepçeyle tahliye

Sarısu Mahallesi'nde ise su birikintisi nedeniyle yolda kalan bir servis aracındaki çalışanlar mahsur kaldı. Görüntülere yansıyan olayda, servis aracında bulunan çalışanların iş makinesi yardımıyla kepçe kovasına alınarak suyun olmadığı güvenli bir bölgeye bırakıldığı görüldü.

Yağış sonrası oluşan su birikintileri nedeniyle vatandaşların zor anlar yaşadığı, şehir merkezinde ulaşımın yer yer aksadığı anlar kameralara yansıdı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
