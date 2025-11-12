Haberler

Antalya'da Kötü Koku İhbarı, Çürümüş Cesetle Sonuçlandı

Güncelleme:
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, kötü koku ihbarı üzerine yapılan incelemede, tanınmaz halde çürümüş bir ceset bulundu. Olay, bir iş hanındaki dairede meydana geldi ve cesedin yaklaşık 1 ay önce ölmüş olduğu değerlendirildi.

Antalya'da bir süredir binaya yayılan kötü kokunun kaynağını bulamayan vatandaşların ihbarı ile bir kişinin tanınmaz halde çürümüş cesedi bulundu.

Olay, dün akşam 19.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir iş hanının birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş hanında birkaç gündür yayılan kötü kokudan rahatsız olan esnaf, kokunun kaynağını bulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine verilen adrese gelen ekipler yaptıkları kontrollerde kokunun kaynağının birinci katta bulunan bir daire olduğunu belirledi. Kokunun geldiği dairenin kapısının kilitli olması nedeniyle itfaiye yardımıyla içeriye giren ekipler, kapı açıldığında ağır koku ile karşılaştı. Daire içerisinde yapılan kontrollerde yerde hareketsiz şekilde yatan ve çürümeye başlamış bir cesetle karşılaştı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada üzerinden kimlik çıkmayan ve yaklaşık 1 ay önce öldüğü değerlendirilen kişinin cesedi, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ANTALYA

