Antalya'da Kontrolden Çıkan Otomobil Kayalıklara Çarptı: 5 Yaralı

Antahlya'nın Akseki ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin kayalıklara çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Akseki-Seydişehir karayolu Ak Çeşme mevkiinde meydana geldi. Seydişehir yönünden Akseki yönüne gelmekte olan Ezgi İ. yönetimindeki 06 ENC 901 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kayalık alana çarptı. Kazada araç sürücüsü Ezgi İ. ile araçta bulunan Kenan İ., Lara İ., Esra G. ve Semra G. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirmesi üzerine kaza yerine jandarma ve bölge trafik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Akseki devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirilirken, kaza nedeni ile Akseki-Seydişehir karayolunda trafik akışı Akseki Bölge Trafik ekiplerince tek taraflı kontrollü olarak trafik akışını sağladı. - ANTALYA