Otomobil boş araziye yuvarlandı: 4 yaralı

Antalya'nın Kepez ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin boş araziye yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada araçta bulunan 4 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Antalya'nın Kepez ilçesi Göçerler Mahallesi 5330 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü F.G idaresindeki 47 TK 302 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak boş araziye yuvarlandı. Ters dönen araçta bulunan 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Otomobilde maddi hasar meydana gelirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA