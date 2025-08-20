Antalya'da Klimadan Kaynaklanan Yangında Kiracı Yaralandı

Antalya'da Klimadan Kaynaklanan Yangında Kiracı Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde klimadan çıktığı değerlendirilen yangında, evde kiracı olarak oturan Hasan K. hafif yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, evde maddi hasar oluştu.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde klimadan çıktığı değerlendirilen yangında, kiracı hafif şekilde yaralandı.

Yangın, Muratpaşa ilçesi Memurevleri Mahallesi 205 Sokak'ta, 7 katlı bir binanın 5'inci katında meydana geldi. İddiaya göre, evde kiracı olarak oturan Hasan K., uyuduğu sırada klimadan kaynaklı yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangında hafif şekilde yaralanan Hasan K., sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, evde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
'Uygunsuz' diye paylaşılan görüntü izleyenleri ikiye böldü

Yeni tartışma konumuz: Bu görüntü uygunsuz mu değil mi?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güran ailesi 'adalet nöbeti'ne başlıyor

Katledilen Narin'in ailesinden yeni karar! Yer ve saat duyuruldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.