Klimayı çalarken önce kameraya, sonra polise yakalandılar

Güncelleme:
Antalya'da meydana gelen klima hırsızlıkları ile ilgili yapılan operasyonda, güvenlik kameraları tarafından tespit edilen 3 şüpheli tutuklandı. Toplamda 4 ev ve 7 iş yerinden klima çalan hırsızlar, emniyet ekipleri tarafından yakalandı.

Antalya'da farklı tarihlerde meydana gelen klima hırsızlıkları ile ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı. Şüphelilerin klimaları çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları çalışmalarda 4 ev ile 7 iş yerinden ve kurumdan hırsızlık olaylarına karışan şüphelilerin T.A., A.Ş. ve E.A. olduğu belirlendi. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerden yola çıkan ekipler, şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. 3 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
