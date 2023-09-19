Antalya'da Kıskançlık Nedeniyle Eşini Öldüren Şahıs Polise Teslim Oldu

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bir şahıs, geçimsizlik ve kıskançlık nedeniyle tartıştığı eşini banyoda av tüfeği ile öldürdü. Şahıs, daha sonra polise teslim oldu.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bir şahıs geçimsizlik ve kıskançlık nedeniyle tartıştığı eşini banyoda av tüfeği ile öldürdü.

Olay, saat 12.30 sırasında Yeniköy Mahallesi 388 Sokak üzerindeki 2 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Kısa bir süre önce emekli olan İbrahim G.,(48) iddiaya göre geçimsizlik ve kıskançlık nedeniyle 25 yıllık eşi Nadire Güzelçolak(42) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine İbrahim Güzelçolak evde bulunan av tüfeğiyle eşinin üzerine yürüdü. Nadire Güzelçolak, kaçarak banyoya sığındı. Eşini banyoda yakalayan İbrahim Güzelçolak, 2 çocuk annesi kadının kafasına av tüfeği ile tek el ateş ederek evden ayrıldı. Daha sonra İbrahim Güzelçolak, damadını arayıp eşini öldürdüğünü söyledikten sonra polise teslim oldu. Eve giden sağlık ve polis ekipleri Nadire Güzelçolak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından Nadire Güzelçolak'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan Nadire Güzelçolak'ın ölüm haberini alan, yakınları ve çevredekiler göz yaşlarına hakim olamadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ANTALYA