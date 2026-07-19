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Kırmızı ışık ihlali yapan otomobil kamyonetle çarpıştı

Kırmızı ışık ihlali yapan otomobil kamyonetle çarpıştı
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Manavgat'ta kırmızı ışık ihlali yapan otomobil kamyonete çarptı. Kazada yaralanan olmazken, şoka giren kadın sürücü vatandaşların yardımıyla araçtan çıktı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan otomobil kamyonete çarptı. Kazada yaralanan olmadı. Kaza anı güvenlik kamerasına an be an yansırken şoka giren kadın sürücü otomobilden vatandaşların yardımıyla çıktı.

Kaza, İbrahim Sözen Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Hatice Nilgün Paşalıoğlu'nun kullandığı 01 AOP 900 plakalı otomobil, Mehmet Akif Ersoy Caddesi kavşağına geldiğinde kırmızı ışık ihlali yapınca Mehmet Ali Şahin'in kullandığı 07 CKG 965 plakalı kamyonetin tamponuna çarptı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada araçlarda hasar meydana gelirken, yaralanan olmadı. Otomobil sürücüsü kadın çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla otomobilden indi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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